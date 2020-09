Vídeo é manipulado para dizer que brigadistas causaram incêndio no Pantanal

O vídeo mostra uma equipe do ICMBio combatendo o fogo, com uma técnica chamada queima de expansão, uma técnica de queima controlada, que consiste em queimar pequenas áreas, de modo planejado e monitorado edit

247 - São falsas as postagens que circulam pelas redes sociais que acusam brigadistas de provocar os incêndios no Pantanal. O vídeo mostra uma equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) combatendo o fogo, com uma técnica chamada queima de expansão, uma técnica de queima controlada, que consiste em queimar pequenas áreas, de modo planejado e monitorado, para eliminar pasto seco que pode servir de combustível para incêndios florestais.

O próprio ICMBio confirmou a ação, realizada entre os dias 12 e 13 de setembro na Estação Ecológica de Taiamã, na cidade de Cáceres, em Mato Grosso. O órgão esclareceu em nota oficial, rebatendo a divulgação de maneira equivocada das imagens, segundo reportagem do UOL.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.