Vídeo: especialista explica o significado nazista da ópera de Wagner tocada pela orquestra da FAB

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) escolheu para tocar durante o Concerto de Estreia da Orquestra Sinfônica a ópera “Os Mestres-Cantores de Nuremberg”, do compositor alemão Richard Wagner, que é uma das favoritas dos nazistas. O evento contou com a presença de Jair Bolsonaro na última segunda-feira (29).

A orquestra tocou dez minutos da ópera, que na íntegra tem cerca de quatro horas de duração. Ao 247, o compositor, musicólogo e analista político Jean Goldenbaum, especialista na temática do nazismo e dos judeus, explica por que é tão sério esse acontecimento e de que forma ele dialoga com o nazismo.

“Tocar Wagner é a comunicação com todos os supremacistas brancos, todos os nazistas, os fascistas do mundo inteiro. Steve Bannon entende na hora quando vê uma notícia assim”, afirma, em vídeo (assista abaixo). “Bolsonaro está dando todos os sinais, ele se comunica assim”, completa. “Então vamos ficar espertos. O nazismo não está para acontecer, o nazismo está instalado no Brasil”.

Assista a íntegra de sua fala:

