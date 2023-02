Vídeo íntimo de pastor bolsonarista com outro homem vaza nas redes

Apoie o 247

247 - O 'pastor' bolsonarista Alex Borges teve um vídeo íntimo divulgado nas redes sociais em que ele aparece na cama com outro homem. O religioso se declara bolsonarista e ‘patriota’, inclusive com fotos dele em manifestações, reagiu: “Quem me conhece sabe, conto com suas orações, ninguém derruba quem Deus levanta!”.

O pastor tentou explicar o ocorrido e usou citações da Bíblia, mas não citou diretamente o vídeo vazado. “Deus continua no controle… Eclesiastes 3: Há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Deus abençoe!”, escreveu o pastor na legenda e bloqueando os comentários.

No vídeo íntimo, há também bebidas alcoólicas e fumaça. Com mais de 50 mil seguidores no Instagram, Alex Borges, conhecido como ‘Jhoma’, aparece levantando da cama, usando um cobertor para cobrir parte do seu corpo. Em outro momento, o pastor está deitado com outro homem abraçado ao seu corpo e com os rostos colados.

Alex Borges é apoiador de Jair Bolsonaro (PL) e chegou a ir para Brasília (DF) na manifestação de 7 de setembro em defesa do ex-presidente.

