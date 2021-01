(Vídeo) Jornalista da Globo denuncia ato machista de Pazuello contra governadora Fátima Bezerra

"Ele também teve um tratamento machista com a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra", afirmou a jornalista Andréia Sadi, da GloboNews em referência ao ministro Eduardo Pazuello edit

247 - A jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, denunciou nessa segunda-feira (18) um ato machista do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante o evento simbólico com governadores para o início da vacinação contra o coronavírus no Brasil.

"Hoje de manhã, ele também teve um tratamento machista com a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra. Todos os governadores falaram e, quando chegou na vez dela, ele interrompeu", disse Sadi no programa "Em Pauta".

A jornalista utilizou o termo em inglês "manterrupting" para classificar o ato do ministro. O termo faz referência a um homem que interrompe várias vezes a fala de uma mulher desnecessariamente, não permitindo que ela continue a sua argumentação.

Trecho do meu comentário ontem no #EmPauta, na @GloboNews: combo Pazuello: dizer que nunca recomendou tratamento precoce+ o aviso de oxigênio de Manaus+ “manterupting” do ministro com a governadora do RN+ tom na coletiva c/jornalistas mulher e +. pic.twitter.com/vjVZlRZZXZ — Andréia Sadi (@AndreiaSadi) January 19, 2021

Momento da fala da Governadora do RN onde o Ministro da Saúde tentou interromper. Ela reivindicou o uso total do lote de vacinas por uma abrangência maior de imunizados, além disso ela fala da inclusão dos profissionais da educação na prioridade do plano pic.twitter.com/j7kRD8ErtY — Uefyerryeni 💙 (@Uefyerryeni) January 18, 2021

