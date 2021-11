Vídeo mostra momentos iniciais do resgate da aeronave que caiu com Marilia Mendonça e mais quatro pessoas

Apoie o 247

247 - Um vídeo gravado por policiais militares mostra os primeiros momentos da tentativa de resgate da cantora Marília Mendonça e de outros quatro ocupantes do bimotor que caiu na última sexta-feira (5), em Caratinga, no interior de Minas Gerais. No vídeo, divulgado pelo G1, é possível ver os socorristas utilizando cordas e ferramentas para tentar abrir a porta da aeronave.

No momento em que os agentes se aproximam , um deles diz que “dá para ver um antebraço”. Uma outra pessoa pergunta se o membro está se mexendo e ouve a resposta de que “a princípio, sim. Tremendo, tremendo muito”.

Quando conseguiram retirar parte das ferragens, porém, a equipe constatou que todas as vítimas do acidente estavam mortas. Além de Marília Mendonça, o acidente causou a morte do produtor Henrique Ribeiro; do tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho; do piloto Geraldo Medeiros Júnior; e do copiloto Tarciso Pessoa Viana.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) confirmou que o avião bateu em um cabo de distribuição em Caratinga, pouco antes de cair em uma área de difícil acesso. As causas do acidente estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e pela Polícia Civil de Minas Gerais. No início da tarde desta terça-feira (9), as peças do bimotor recolhidas no local da tragédia foram encaminhadas para o Rio de Janeiro, onde será realizada uma perícia mais detalhada.

Veja o vídeo dos momentos iniciais do resgate.

