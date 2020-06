Vídeo revela proximidade entre Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz

Vídeo de 2018 mostra Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro no mesmo carro, enquanto o então candidato ao Senado parabeniza a PM do Rio edit

247 - Em um vídeo de 2018 resgatado pelo site O Antagonista, fica clara a proximidade entre Flávio Bolsonaro e seu então assessor Fabrício Queiroz, preso na última quinta-feira (18).

Queiroz era o operador financeiro de Flávio Bolsonaro enquanto deputado estadual no Rio de Janeiro e responsável por administrar o esquema de rachadinha no gabinete do parlamentar.

No vídeo, Flávio parabeniza policiais militares do Rio de Janeiro pelo "cancelamento de CPFs" de criminosos que atuavam em Niterói. Fabrício Queiroz aparece ao fundo, acompanhando o então candidato ao Senado em uma viagem de carro.

