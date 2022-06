Vídeos: Bruno Pereira era a principal conexão com indígenas no Javari e causava incômodo entre exploradores

Um dos vídeos mostra o indigenista abordando o barco de Amarildo da Costa Oliveira, o "Pelado", suspeito de envolvimento no desaparecimento de Bruno e do jornalista Dom Phillips edit

247 - Vídeos de uma equipe de reportagem da Al Jazeera mostram a intimidade que o indigenista Bruno Araújo Pereira, que desapareceu junto com o jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari, na Amazônia, tinha com os povos indígenas e a relação tensa com invasores.

Em um dos vídeos é possível ver o momento em que Bruno e uma patrulha indígena abordam uma embarcação suspeita de atuar na pesca ilegal registrada na região. A bordo do barco estava Amarildo da Costa Oliveira, o "Pelado", que foi preso por porte ilegal de arma e é suspeito de estar envolvido no desaparecimento da dupla.

“O que ele estava fazendo agora? Estava ajudando os povos indígenas a criarem mecanismos de defesa. ‘Já que o Estado não está fazendo nada, vamos atuar sozinhos. Vamos nos ajudar a nos preparar, a nos defender’. As ONGs deram ou ajudaram a comprar formas de se comunicar por satélite, também uma aplicação por satélite onde eles mapeavam cada lugarzinho onde tinham visto um invasor”, disse a jornalista Mônica Kiev ao site Headline.

Veja os vídeos.

As imagens são da equipe formada pela jornalista brasileira @MonikaKiev e pelo cinegrafista francês Jules Guepratte. Os dois falaram com a Headline sobre a experiência de trabalhar com Bruno neste vídeo:https://t.co/5Uc0iYDHMc

