Violência bolsonarista será motor para engajamento popular pacífico, diz coordenador de Lula

247 - Em um cenário de escalada da violência bolsonarista antipetista, o coordenador da mobilização popular na campanha do ex-presidente Lula (PT), João Paulo Rodrigues, afirma que a agressividade de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) apenas vai servir de combustível para aumentar o engajamento pacífico do povo na campanha petista.

"Vamos denunciar o papel do Bolsonaro de estimular violência, intolerância e fazer o culto do armamento. Não vamos sair das ruas e deixá-las para o bolsonarismo. Esses atos de violência devem ser motor da indignação e levar que as pessoas se posicionem, se manifestem, montem seus comitês e façam mais atividades", disse Rodrigues em entrevista à coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

O coordenador popular pontou, no entanto, a necessidade de atuar junto das instituições para punir e coibir atos de violência política, como o assassinato do militante petista Marcelo Arruda por um terrorista bolsonarista em Foz do Iguaçu (PR) neste domingo (10): "Ao mesmo tempo, vamos denunciar a violência política, a responsabilidade do Bolsonaro e cobrar a responsabilidade da Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, que precisam garantir uma estabilidade nas eleições."

"Nós não vamos nos intimidar. Ao contrário. Isso vai servir de combustível para a mobilização pacífica. Não vamos desviar o foco do nosso tema central, o da fome e da miséria", concluiu Rodrigues.

