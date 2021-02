"Vitória da defesa e do direito, derrota da chicana lavajatista", diz Gleisi sobre validação da Vaza Jato pelo STF

“Dados mostram parcialidade de Moro em conluio com procuradores para condenar Lula”, destacou a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann edit

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, comentou a validação das provas da suspeição do ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro, que foram obtidas pelo ex-presidente Lula, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 9.

“Vitória da defesa e do direito, derrota da chicana lavajatista”, afirmou Gleisi nas redes sociais. “Dados mostram parcialidade de Moro em conluio com procuradores para condenar Lula”, destacou.

February 9, 2021

A maioria dos ministros da Segunda Turma do STF decidiu que é legal o compartilhamento com a defesa do ex-presidente Lula das mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, apreendidas na Operação Spoofing.

As mensagens, que foram anexadas pela defesa de Lula em recurso ao STF, confirmam o papel de Moro como chefe da Operação e a intimidade do então juiz com procuradores, orientando, criticando e combinando datas dos processos junto à força-tarefa. As conversas confirmam o conluio para processar, prender e tirar Lula das eleições presidenciais.

