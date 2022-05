Vitória de Lula pode ser a maior da história da República, diz Miguel do Rosário sobre Datafolha

O jornalista apontou o crescimento do ex-presidente Lula em vários segmentos que Jair Bolsonaro dominava em 2018 edit

247 - O jornalista Miguel do Rosário, do portal O Cafezinho, diante da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26, afirmou que o ex-presidente Lula (PT) pode ter “a maior vitória já registrada numa eleição presidencial no Brasil”.

De acordo com a pesquisa, Lula tem 54% dos votos válidos e seria eleito no primeiro turno se as eleições fossem hoje.

O editor d'O Cafezinho ainda apontou o potencial de crescimento do petista, apontando que Lula cresceu em vários segmentos que Jair Bolsonaro (PL) dominava em 2018, segundo o Datafolha da época, como homens e eleitores com renda de 5 a 10 salários mínimos.

“Ou seja, ao final de maio ou início de junho de 2018, a uma distância das eleições parecida com o momento de hoje, Bolsonaro liderava em vários segmentos estratégicos. Hoje quem lidera é Lula, que não apenas tem muito mais força do que tinha Bolsonaro nessa mesma época de 2018, como também exibe um desempenho superior ao que o próprio Lula já possuiu em qualquer outra eleição que disputou no passado”, argumentou.

“O lulismo desse ano é maior, mais plural, mais capilarizado, do que em qualquer outro momento da nossa história recente”, destacou.

