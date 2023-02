“Vitória de Marinho representaria uma chancela ao extremismo”, afirma Flávio Dino

Ministro reforçou apoio do governo federal à reeleição de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado e demonstrou não esperar outro resultado além da vitória de Arthur Lira na Câmara edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reforçou o apoio do governo federal à reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na presidência do Senado, destacando que uma vitória do concorrente bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN) "representaria uma chancela a uma visão política extremista".

“Creio que a eleição do senador Rodrigo Pacheco é um sinal fundamental para o Brasil, uma vez que ele conduz o Congresso Nacional com muito equilíbrio, ouvindo todas as correntes políticas, como deve ser", afirmou Dino a jornalistas após a sessão de abertura do ano do Judiciário, no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Infelizmente a candidatura do senador Rogério Marinho representaria uma chancela a uma visão política extremista. É isto que está na base da candidatura dele, lamentavelmente. E por isso eu espero e tenho convicção em uma grande vitória do Rodrigo Pacheco, porque representa a ponderação, o equilíbrio em defesa da democracia que o Brasil precisa”, acrescentou o ministro.

Dino afirmou ter confiança em uma vitória no Senado e, sobre a Câmara, não espera outro resultado além da reeleição de Arthur Lira (PP-AL) na presidência: “Nós vamos ganhar, daqui a pouco. Da Câmara todo mundo sabe o resultado”

