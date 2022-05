Vitória em 1º turno dará força para desmascarar "armação” contra as urnas, diz Jandira Feghali

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) participou do programa Giro das Onze, da TV 247, e analisou as perspectivas da campanha Lula-Alckmin e disse que as chances de tudo se resolver no primeiro turno seria fundamental para derrotar os intentos golpistas da extrema-direita.

“Está no rumo certo. O rumo da ampliação. Pela primeira vez, depois de muitos anos, a gente tem a possibilidade de ter uma eleição em um turno apenas. É possível, porque a terceira via não se sustenta de pé”, avalia a parlamentar.

Jandira reforçou a importância da frente ampla. “Temos que ter frente ampla. Estamos lidando com uma polarização com um fascista. Com um homem autoritário que a todo o momento ameaça golpes no Brasil. Golpes contra a democracia. Ele arma isso, permanentemente. Fica construindo a possibilidade de armar fake news, construindo a possibilidade de armar uma falsa fraude eleitoral para provocar o desmonte do processo eleitoral”, frisou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a deputada, se é uma eleição que pode ser resolvida em primeiro turno “nos dá força para evitar, inclusive essa armação”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A ampliação agora decide. O nosso grande desafio é a ampliação. Temos que isolar o outro lado e fazer a maior ampliação possível de uma eleição desse tipo”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE