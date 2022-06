“Vitória em primeiro turno dará maior autoridade a Lula para reconstruir o Brasil”, diz Bohn Gass

Apoie o 247

247 - O deputado federal Bohn Gass (PT-RS) avalia que a vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno é fundamental para “sairmos desse fosso que nos jogaram e reconstruir o Brasil”. O parlamentar participou do programa Giro das Onze, da TV 247.

“Nós precisamos que a autoridade política do Lula seja confirmada e o povo o eleja em primeiro turno. Ele vai ter o aval da população brasileira para poder governar pela liderança que ele é”, reforçou.

Bohn Gass disse que tudo no governo de Jair Bolsonaro é secreto ou paralelo. “No tempo da saúde o ministério paralelo que negociava um dólar por cada vacina na pandemia. A comunicação tem um gabinete paralelo que é o gabinete do ódio. Na segurança o paralelismo com a milícia tomando conta e o governo dele metendo arma. O cartão corporativo em sigilo tem 100 anos. E o orçamento secreto é o coroamento da política do toma lá dá cá”, enfatizou.

Sobre o quadro eleitoral no Rio Grande do Sul, Bohn Gass disse que Eduardo Leite (PSDB) cometeu um "estelionato eleitoral” e disse que depois de ser derrotado na tentativa de candidatura presidencial vai tentar ser governador.

“Nunca na história do Rio Grande, o governo investiu tanto dinheiro público - que deveria ir para educação, para a saúde e para ajudar os agricultores - pagando a mídia. Leite gastou com a mídia para dizer mentiras para o povo gaúcho. Ele disse que não iria vender a Corsan [Companhia Riograndense de Saneamento] e vendeu. É até estelionato eleitoral porque prometeu uma coisa e fez outra. Os professores estão sem reajuste de salário e não tem concurso público”, destacou.

“Na minha opinião, ele [Leite] vai ser candidato a governador pela direita. Uma direita que faz tudo que o Bolsonaro faz: destrói a economia, não ajuda os pobres, é preconceituosa, faz privatização. Eduardo Leite faz tudo que o Bolsonaro faz, só que de um jeito diferente porque o Rio Grande do Sul tem dois candidatos pela direita extrema que é o Heinze e o Onyx. Mas pela direita vai compor esse campo que está com Bolsonaro”, disse.

