"Você levaria de 15 a 20 minutos para votar no Lula", diz Haddad a Monark no Flow Podcast

Revista Fórum - O ex-ministro Fernando Haddad participou de entrevista ao Flow Podcast, um dos principais canais de podcast do país, nesta segunda-feira (10. Em uma conversa que durou mais de 4h, Haddad falou sobre o legado político do ex-presidente Lula, sua passagem pelo Ministério da Educação, eleições de 2018, golpe parlamentar de 2016, entre outros temas.

Em um dos momentos da entrevista, o apresentador Monark detalhou os motivos por não ter votado em Haddad – e sim em Bolsonaro – nas eleições presidenciais de 2018: “Uma coisa que me incomodou muito é que sempre que acontecia uma coisa importante, você ia lá pra Curitiba para conversar com o Lula. Isso me passou que você não era um líder”. O outro apresentador, Igor, afirmou que não votou no segundo turno, mas que votaria em Lula contra Bolsonaro em 2022.

Provocado por Monark a falar sobre a relação pessoal com Lula, o ex-ministro apostou que o apresentador se convenceria a apoiar o ex-presidente. “Eu acho que você, pela tua firmeza, levaria de 15 a 20 minutos para votar nele. Eu tô apostando com você”, afirmou. Igor, então, pediu que Haddad promovesse esse encontro.

