Vorcaro multiplica valor de apartamento em três anos

247 - O banqueiro Daniel Vorcaro registrou uma expressiva valorização de um de seus principais imóveis na cidade de São Paulo. Segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo, o empresário comprou, em 2018, um apartamento de 999 metros quadrados na Rua Leopoldo Couto Magalhães Junior, no Itaim Bibi, por R$ 4,9 milhões. Três anos depois, declarou em seu Imposto de Renda que o mesmo imóvel valia R$ 23,5 milhões.

A evolução do valor declarado indica uma multiplicação de quase cinco vezes no preço do imóvel em um intervalo relativamente curto, movimento que chama atenção pelo volume e pela velocidade da valorização.

O investimento integra um conjunto mais amplo de aquisições imobiliárias realizadas por Vorcaro. Ao menos na pessoa física, 2022 foi marcado por forte expansão patrimonial no setor. Naquele ano, ele desembolsou R$ 51 milhões na compra de apartamentos, casas e lotes em Belo Horizonte e Nova Lima, em Minas Gerais.

A movimentação patrimonial do ex-dono do Banco Master vem à tona em meio a investigações conduzidas pela Polícia Federal. Vorcaro foi alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro de 2025. A Polícia Federal investiga a concessão de créditos falsos pelo Banco Master e a tentativa de compra da instituição pelo BRB, Banco de Brasília. De acordo com as apurações preliminares, as fraudes no sistema financeiro podem alcançar R$ 17 bilhões.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a transportar Vorcaro para Brasília, onde ele deverá prestar depoimento à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no dia 10 de março. O ministro determinou que a Polícia Federal escolha entre utilizar aeronave própria ou voo comercial no trajeto entre Belo Horizonte e a capital federal, proibindo expressamente o uso de jatinho particular. Na semana anterior, o STF havia desobrigado Vorcaro de comparecer às convocações tanto da Comissão de Assuntos Econômicos quanto da CPMI do INSS. Ainda assim, ele optou por depor apenas ao colegiado do Senado.