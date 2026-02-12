Vorcaro vai depor no Senado dia 24

247 - O coordenador da comissão do Senado que acompanha as investigações sobre fraudes no Banco Master, senador Renan Calheiros (MDB-AL), agendou para o próximo dia 24 o depoimento do empresário Daniel Vorcaro, proprietário da instituição financeira. A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico.

Segundo o parlamentar, a oitiva foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). A autorização judicial era necessária porque Vorcaro cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, o que exige permissão para deslocamento até Brasília.

A liberação ocorreu após uma série de reuniões promovidas por integrantes da comissão com autoridades envolvidas nas investigações. Entre os encontros mencionados estão conversas com o presidente do STF, ministro Edson Fachin, e com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Nesta semana, o colegiado aprovou um requerimento de convite para ouvir o empresário. Ao Valor, Renan Calheiros relatou que tratou diretamente com Toffoli sobre as condições logísticas para a realização do depoimento na capital federal.

“Conversamos sobre aspectos do transporte para Brasília e da própria custódia”, afirmou o senador.

Além do depoimento no Senado, Daniel Vorcaro também deverá prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A oitiva está prevista para o dia 26 e deverá abordar especificamente a concessão de crédito consignado pelo Banco Master. A CPMI igualmente obteve autorização do ministro Dias Toffoli para ouvir o empresário