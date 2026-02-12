TV 247 logo
      Vorcaro vai depor no Senado dia 24

      Com autorização de Toffoli, comissão que apura fraudes no Banco Master ouvirá empresário em prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico

      Vorcaro vai depor no Senado dia 24 (Foto: Reprodução/PF)

      247 - O coordenador da comissão do Senado que acompanha as investigações sobre fraudes no Banco Master, senador Renan Calheiros (MDB-AL), agendou para o próximo dia 24 o depoimento do empresário Daniel Vorcaro, proprietário da instituição financeira. A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico.

      Segundo o parlamentar, a oitiva foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). A autorização judicial era necessária porque Vorcaro cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, o que exige permissão para deslocamento até Brasília.

      A liberação ocorreu após uma série de reuniões promovidas por integrantes da comissão com autoridades envolvidas nas investigações. Entre os encontros mencionados estão conversas com o presidente do STF, ministro Edson Fachin, e com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

      Nesta semana, o colegiado aprovou um requerimento de convite para ouvir o empresário. Ao Valor, Renan Calheiros relatou que tratou diretamente com Toffoli sobre as condições logísticas para a realização do depoimento na capital federal.

      “Conversamos sobre aspectos do transporte para Brasília e da própria custódia”, afirmou o senador.

      Além do depoimento no Senado, Daniel Vorcaro também deverá prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A oitiva está prevista para o dia 26 e deverá abordar especificamente a concessão de crédito consignado pelo Banco Master. A CPMI igualmente obteve autorização do ministro Dias Toffoli para ouvir o empresário