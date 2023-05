Votação do PL 2630, o das fake news, deve ser adiada, diz Tales Faria

Apoie o 247

247 - O colunista do Uol Tales Faria disse nesta segunda-feira (1) que não acredita que a votação do Projeto de Lei 2630, das fake news, aconteça nesta terça-feira (2). Segundo Faria, líderes governistas e da oposição devem se reunir e avaliar se o PL tem condições de ser votado, pois a probabilidade da votação ser adiada é grande em virtude do posicionamento da Frente Parlamentar Evangélica, liderada pelos Republicanos.

“Está um problema sério com os evangélicos. O Republicanos, que é uma espécie de feudo da Igreja Universal, já mudou de posição. Votou a favor da urgência e no mérito já anunciou que não irá votar, e sem eles, no mérito, a tendência é o governo perder. Isso já faz os líderes governistas pensarem se dá para votar”, explica o colunista”, pontuou.

Neste final de semana e no feriado do 1º de Maio, a Frente Paralamentar Evangélica montou uma ofensiva contra o PL das fakes news, convocando seus pares e lideranças evangélicas com forte influência nas redes sociais para fazer campanha virtual para pressionar a derrubada do projeto.

>>> Frente Parlamentar Evangélica monta ofensiva para derrubar projeto de lei das fake news

Faria afirma que as ameaças que Lira fez, em entrevista ao jornal O Globo, sobre a votação do projeto não serão cumpridas pelo presidente da Câmara, pois ele também é ‘padrinho’ do projeto.

“O Arthur Lira foi o articulador da votação da urgência. Ele que está por trás do Orlando Silva [relator do projeto] articulando as negociações com todos os partidos. Então, uma derrota desse projeto não será só uma derrota do governo, mas também do Arthur Lira. Não dá para ele agora se desvincular desse projeto. É impossível", finaliza.

