Voto útil: 60% dos eleitores de Ciro Gomes votariam em Lula para derrotar Bolsonaro, mostra pesquisa BTG/FSB

Mais de 60% do eleitorado de Ciro Gomes admite a possibilidade de optar pelo chamado "voto estratégico" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa telefônica contratada pelo banco de investimentos BTG Pactual junto ao Instituto FSB mostra que apesar dos ataques contra o ex-presidente Lula (PT), boa parte dos eleitores de Ciro Gomes (PDT) admitem a possibilidade de optar pelo 'voto útil' no petista na eleição presidencial deste ano para barrar a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

>>> Lula tem 41% e Bolsonaro 32% em pesquisa BTG/FSB. Diferença no segundo turno é de 15 pontos

De acordo com o levantamento, 61% do eleitorado do pedetista admite a possibilidade de optar pelo chamado "voto estratégico", contra 38% que dizem que não mudarão o voto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa mostra que dentre os eleitores de Ciro que admitem a possibilidade de voto útil, 60% afirmam que votariam em Lula para inviabilizar a reeleição de Bolsonaro. Outros 14% disseram que votariam em Bolsonaro contra Lula. 26% disseram que não votariam nem em Lula e nem em Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa telefônica ouviu 2.000 pessoas entre 22 e 24 de abril. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04676/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE