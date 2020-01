Wadih: com o caso Secom, Bolsonaro acaba de liberar a corrupção em seu governo

Wadih Damous, ex-presidente da OAB, afirmou que recomendou ao líder do PT na Câmara, o deputado federal Paulo Pimenta, para que representasse na Comissão de Ética da Presidência da República não só contra o chefe da Secom, Fabio Wajngarten, mas também contra Jair Bolsonaro. "Mais estarrecedor do que o fato em si, é a omissão do presidente da República", disse. Assista edit