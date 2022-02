Wadih Damous: “imbróglio com a Alvarez & Marsal pode ser a sepultura de Moro”

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o ex-deputado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, Wadih Damous, comentou as revelações de que a Alvarez&Marsal, empresa que contratou o ex-juiz suspeito Sergio Moro para uma consultoria, abriu, enquanto a Lava Jato estava a todo vapor, CNPJs em paraísos fiscais. O setor de inteligência do TCU busca indícios de fraude fiscal, e se atenta para os milhões recebidos por Moro pelo serviço amplamente questionado.

“Se os procuradores designados não tiverem espírito de porco e, de fato, investigarem como devem ser investigadas essas relações, que eu, desde já, entendo como espúrias, de Sergio Moro com essa consultoria, o Moro pode se ver em maus lençóis”, avalia Damous.

>>> Alvarez & Marsal, que recebeu R$ 40 milhões de empresas da Lava Jato, abriu CNPJ em paraíso fiscal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tenho a sensação de que esse imbróglio com a Alvarez&Marsal pode ser a sepultura do Sergio Moro”, prevê.

De acordo com o advogado, que foi alvo de perseguição da Lava Jato, o escândalo é, claramente, “batom na cueca”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa investigação se for de fato levada a sério pode abreviar a vida institucional de Sergio Moro e quem sabe até abreviar a sua liberdade de ir e vir”, completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE