Wajngarten omitiu da Comissão de Ética da Presidência informações sobre sua relação com empresas pagas pelo governo

O chefe da Secom (Scretaria de Comunicação da Presidência), Fabio Wajngarten, omitiu informações à Comissão de Ética sobre sua participaçao em empresas que mantinham contratos com o governo, violando a lei de conflito de interesses que integrantes do alto escalão do governo a fazerem isso edit

247 - Fabio Wajngarten omitiu da Comissão de Ética Pública da Presidência informações sobre as atividades de sua empresa e os contratos mantidos por ela com TVs e agências de propaganda que têm contratos com a Secretaria.

A omissão do titular da Secom desobedece à lei de conflito de interesses, que obriga os integrantes do alto escalão do governo a detalharem dados patrimoniais e societários, informam em reportagem os jornalistas Fábio Fabrini e Julio Wiziack, na Folha de S.Paulo