Waldez Goés: governo Bolsonaro deixou só R$ 25 mil para atender desastres em 2023

O ministro do Desenvolvimento Regional também afirmou que existem "14 mil pontos no Brasil com risco muito alto de deslizamento" edit

247 - O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, afirmou nesta terça-feira (21) que Jair Bolsonaro (PL) deixou apenas R$ 25 mil para ajudar as vítimas como as afetadas pelas chuvas deste final de semana no estado de São Paulo. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentará o valor.

"Não temos problemas de recursos orçamentários e nem financeiros. Para dar resposta a desastres, a previsão era de só R$ 25 mil, que estavam no orçamento de 2023. No entanto, a medida provisória corrigiu isso e temos recursos suficientes para o apoio", disse Goés em entrevista ao portal Uol.

De acordo com o ministro, a prioridade é conduzir obras de prevenção e evitar novos desastres no País. "Temos o levantamento de 14 mil pontos no Brasil com risco muito alto de deslizamento. Aproximadamente 4 milhões de pessoas vivem nessas regiões mapeadas pelo governo".

O governo paulista informou nesta terça-feira (21) que um total de 48 pessoas morreu pelas chuvas no litoral norte do estado. Mais de 2.500 tiveram que deixar suas casas.

