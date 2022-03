Walter Delgatti, em entrevista à TV 247, diz que STJ confirmou o que ele já sabia: 'criminoso é o Deltan'

Apoie o 247

247 - O hacker Walter Delgatti Netto, responsável por extrair as mensagens que deram origem à Vaza Jato, série de reportagens que expuseram os abusos da Lava Jato, acelerou a erosão da força-tarefa e a soltura do ex-presidente Lula (PT), concedeu entrevista exclusiva à Joaquim de Carvalho, repórter especial do Brasil 247 e da TV 247, e comentou sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de condenar o ex-chefe da Lava Jato Deltan Dallagnol a indenizar o petista em R$ 75 mil em virtude das infundadas acusações feitas pelo então procurador em 2016, por meio de um PowerPoint, diante da imprensa.

"Foi uma decisão acertada. Tardia, porém acertada", afirmou Delgatti. "Ele usou uma apresentação de PowerPoint contra um ex-presidente da República. Uma vergonha".

O hacker afirma não se arrepender de nada que fez. "Quem deveria se arrepender são eles, por todo mal que fizeram ao nosso país, à democracia, às leis. Eu não me arrependo. Se voltasse ao passado eu faria tudo novamente. Sei quanto meu ato ajudou o país. Trago comigo o sentimento de ter feito a coisa certa, de ter mostrado ao mundo quem era Sergio Moro, Deltan Dallagnol e o resto do bando. A Lava Jato não passava de um bando de criminosos".

