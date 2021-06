Wassef, que escondeu Queiroz, tem procuração para representar Jair Bolsonaro

247 - O advogado Frederick Wassef, que escondeu Fabricio Queiroz da Justiça em sua casa em Atibaia, recebeu de Jair Bolsonaro uma procuração para representá-lo judicialmente.

O documento foi divulgado pelo jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, e foi assinado por Bolsonaro no dia 6 de maio.

A procuração diz que Wassef poderá, em nome do presidente, “transigir, negociar, reconvir, concordar, discordar, ratificar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, desistir, acompanhar quaisquer processos em todos os termos ou instâncias, representar (o presidente) perante qualquer repartição, autarquia ou órgão federal, estadual ou municipal”.

Fabrício Queiroz, que recebeu abrigo de Frederick Wassef em sua casa, é amigo de longa data do presidente Jair Bolsonaro, é denunciado junto com o senador Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Leia a procuração de Jair Bolsonaro a Frederick Wassef:





