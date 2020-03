Weintraub a Drauzio Varella: Desejo que você termine no inferno

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, atacou o médico Drauzio Varella, que divulgou uma nota neste domingo (8) sobre o abraço na detenta Suzy durante a reportagem no Fantástico da semana passada. Foi divulgado na internet um boato de que a mulher trans foi condenada por estuprar e matar uma criança de nove anos, algo que não foi comprovado. O presídio onde ela se encontra recebeu mais de 200 cartas de solidariedade.

“Não é juiz? Não é gente?! Você e marinho NÃO conseguem pedir desculpas! NÃO têm empatia ou compaixão com as crianças e famílias vítimas desse pedófilo! Continuem defendendo esse estuprador assassino, vocês se merecem. Antes que eu esqueça: desejo que vocês terminem no inferno!”, escreveu o ministro no Twitter.

"Literalmente, abraçam o demônio! Suas novelas são LIXO, seus programas infantis são LIXO, seus jornais são LIXO e estão à serviço do Mal. Não vejam, não assistam, não comprem, NÃO FALEM COM NINGUÉM (entrevistas) que trabalhe para essa família marinho", complementou.

O Fantástico divulgou uma nota oficial de Drauzio Varella sobre os boatos em torno de Suzy. Na nota, ele afirma que não perguntou às detentas sobre os delitos cometidos pois não era o foco da reportagem. "Sou mais médicos, não juiz", acrescentou.

