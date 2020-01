Weintraub admite ter vazado por erro as notas do Enem

Candidatos que concorrem a uma vaga em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) conseguiram acessar a lista com os resultados das notas do Enem e MEC admite que as listas do Sisu chegaram a ser publicadas no site do sistema. Publicação das notas no sistema contraria decisão judicial edit

247 - Candidatos que concorrem a uma vaga em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) conseguiram acessar a lista com os resultados das notas do Enem e MEC admite que as listas do Sisu chegaram a ser publicadas no site do sistema. Em nota, o Ministério diz:

"O Ministério da Educação informa que as listas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020 visualizadas, por alguns minutos, na manhã desta terça-feira (28), não representam o resultado oficial. Em razão de decisão judicial, a divulgação do resultado final continua suspensa".

O MEC diz ter identificado todos os afetados e consertado as notas, porém mais de 40 ações foram protocoladas em diversos estados.