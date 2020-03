Weintraub contraria resolução sobre fechamento de universidades e manda alunos da área de saúde voltem às aulas

Ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou vídeo nas redes sociais afirmanod que precisa que os estudantes da área da saúde voltem à rotina. Declaração de Weintraub contraria resolução do Ministério da Saúde que aconselha as pessoas a evitarem aglomerações edit

Revista Fórum - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou um vídeo em suas redes sociais na noite desta terça-feira (17) criticando a decisão de governadores, prefeitos e reitores sobre o cancelamento de aulas nas universidades para evitar a propagação do coronavírus.

No vídeo, o ministro diz que “precisa” que os estudantes da área da saúde, como alunos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia, voltem à rotina. Declaração de Weintraub vai na contramão da resolução do Ministério da Saúde que aconselha as pessoas a evitarem aglomerações neste período.

“Peço aos alunos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia que VOLTEM ÀS AULAS! Os departamentos de Saúde das universidades não podem parar. A NAÇÃO, nesse momento, precisa de gestores serenos e da união de todos”, escreveu Weintraub no Twitter.

