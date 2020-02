Weintraub deve deixar o MEC até o meio do ano, diz colunista

Segundo Lauro Jardim, do Globo, a informação foi dada por “alguns ministros palacianos” e a expectativa é que Weintraub seja alocado em outro “lugar” do governo edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, deve deixar o posto até o meio do ano, de acordo com informações de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo o colunista, a informação foi dada por “alguns ministros palacianos” e a expectativa é que Weintraub seja alocado em outro “lugar” do governo.

Em reação à publicação da nota, Weintraub postou no Twitter que bloquearia o jornalista na rede social.