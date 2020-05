Weintraub entra com recurso no STF para adiar depoimento à Polícia Federal

Revista Fórum - O ministro da Educação Abraham Weintraub entrou com recurso no STF (Supremo Tribunal Federal) para adiar seu depoimento no inquérito que apura suposto crime de racismo. Weintraub fez chacota contra chineses, em abril deste ano, para indicar que a China poderia se beneficiar, de propósito, da crise do coronavírus.

Ele seria ouvido no próximo dia 4 de junho, data que foi agendada pela Polícia Federal.

O ministro Celso de Mello, do STF, quando o convocou, deixou claro que Weintraub não tinha prerrogativa de definir quando e onde seria ouvido, em resposta a uma solicitação da PGR (Procuradoria-Geral da República).

