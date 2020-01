Weintraub espalha notícia falsa sobre Reinaldo Azevedo

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, não só espalhou uma notícia falsa, de que Reinaldo Azevedo teria sido demitido da Band News, como indicou que o jornalista, crítico do governo Bolsonaro, poderia não mais ter lugar onde trabalhar. "Será que, após os gastos milionários do Estado de São Paulo (Doria/PSDB) com rádios privadas, esta pessoa terá dificuldade em se recolocar?", questionou edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, espalhou no Twitter uma notícia falsa, de que o jornalista Reinaldo Azevedo foi demitido da Band News. "Ora ora ora e tal e tal e tal. Perguntar não ofende: será que, após os gastos milionários do Estado de São Paulo (Doria/PSDB) com rádios privadas, esta pessoa terá dificuldade em se recolocar? Vejam, paulistas, como o dinheiro de seu IPVA é 'bem' aproveitado", escreveu o titular da pasta no Twitter.

Mais cedo, o jornalista já havia publicado uma informação que desmentia a mensagem compartilhada pelo chefe do MEC. "Caras e caros, para infelicidade de alguns e contentamento de muitos, ninguém me censurou, me patrulhou, me tirou do ar. Volto, se Deus quiser, na 2a, superadas algumas dificuldades pessoais. Minha liberdade de opiniãona @radiobandnewsfm é plena", disse.

Além de alimentar uma fake news, Weintraub indicou que Reinaldo Azevedo, um forte crítico do governo Bolsonaro, poderia não mais ter lugar para trabalhar após a "demissão".

