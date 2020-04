Weintraub espera volta às aulas em abril, mas diz que decisão depende de governadores e prefeitos

As aulas em universidades e escolas públicas e privadas foram suspensas na maioria dos estados e cidades do país para conter a disseminação do novo coronavírus edit

Sputnik - Em resposta a uma internauta, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse pelo Twitter que espera volta às aulas em abril, mas medida depende dos governadores e prefeitos.

"Espero que ainda esse mês [as aulas voltem]. Depende dos governadores e prefeitos", escreveu Weintraub para a usuária Luana Corrêa, que perguntou a ele: "Bom dia ministro, quando voltam às aulas?".

As aulas em universidades e escolas públicas e privadas foram suspensas na maioria dos estados e cidades do país para conter a disseminação do novo coronavírus.

Espero que ainda esse mês. Depende dos governadores e prefeitos. — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) April 1, 2020

Nesta quarta-feira (1º), o presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória suspendendo a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos estipulados pelo Ministério da Educação para 2020, segundo o portal G1.

No entanto, a carga horária mínima que as instituições devem cumprir foi mantida. Ou seja, as instituições de ensino vão ter que cumprir a carga horária em uma quantidade menor de dias. A medida provisória não explica como isso será feito.

Bolsonaro criticou suspensão das aulas

Em seu pronunciamento feito no dia 24 de março, Bolsonaro criticou a suspensão das aulas no Brasil, recomendando o isolamento vertical, que abrange apenas idosos e grupos de risco para a COVID-19, doença causada pelo vírus.

Weintraub, até o momento, vinha defendendo a suspensão das aulas. Ele autorizou aulas a distância em instituições federais e particulares de ensino superior e criou comitê para discutir ações diante da pandemia.

