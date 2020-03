Weintraub posta seu teste negativo para o coronavírus

247 - Enquanto Jair Bolsonaro não divulga seus resultados dos testes de coronavírus, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, postou o seu teste negativo para a doença. "Dispensei quase todos para trabalhar em casa e tenho ficado no MEC com uma equipe reduzida. Há decisões e reuniões que não podem ser feitas remotamente. Não tinha sintomas, porém, para reduzir o risco para as pessoas que estão em contato comigo, fiz o exame. Não tenho NADA", afirmou o titular da pasta no Twitter.

Quem também havia postado foi o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). "Resultado negativo do meu teste para COVID-19. Obrigado pelas inúmeras mensagens de carinho e apoio que recebi nas últimas horas. Seguiremos na torcida pela rápida recuperação do Dr David Uip e no enfrentamento ao coronavírus para salvar vidas em São Paulo", disse.