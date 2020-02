Weintraub tem 51% de imagem negativa, diz levantamento

247 - Um levantamento feito pela consultoria Atlas Político apontou que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem 51% de imagem negativa e só 22% de positiva. A pesquisa foi feita com duas mil pessoas, de 12 a 14 de fevereiro. O percentual foi divulgado no jornal Valor Econômico.

O ministro se desgastou ainda mais neste começo de ano por causa dos erros de correção no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o MEC, cerca de 6 mil estudantes foram afetados.

Outro fator que impacta de forma negativa sobre a imagem do ministro são os cortes de bolsas financiadas pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Foram canceladas 7.590 bolsas para financiar pesquisas de pós-graduandos.

A educação também sofre com a PEC do Teto dos Gastos, medida que entrou em vigor na gestão de Michel Temer e foi apoiado pelo atual governo. A proposta prevê o congelamento de investimentos públicos por 20 anos.