Wellington Dias decide conciliar ministério e campanha de Lula

247 - O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT-PI), decidiu que vai conciliar as funções no governo federal com a participação na coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste. A informação foi publicada pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Escalado pelo próprio presidente para atuar à frente da estratégia eleitoral na região, o ministro afirmou que não pretende se desincompatibilizar do cargo neste momento. Segundo ele, a atuação política será ajustada à rotina ministerial até o início oficial da campanha.

"Nesta fase, até a convenção, ajudarei em horários distintos das atividades do ministério. Da convenção até a eleição, reservei férias acumuladas para me afastar e dedicar-me à campanha", disse ao Painel.

Segundo o jornal, o nome de Wellington Dias voltou a ser mencionado como possível substituto de Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais. A eventual mudança ocorreria diante da saída da atual ministra para disputar uma vaga ao Senado pelo Paraná. Apesar das especulações, Wellington Dias tem negado a possibilidade de assumir a função e segue concentrado tanto na agenda ministerial quanto na articulação política no Nordeste.