Youtuber que chamou Bolsonaro de 'tchutchuca do centrão' é convidado a entrar no MBL

247 - O MBL (Movimento Brasil Livre), grupo de direita que organizou manifestações golpistas contra o governo da presdente Dilma Rousseff entre 2013 e 1016, convidou o youtuber Wilker Leão para integrar os quadros do movimento.

A coluna Painel da Folha de S.Paulo informa que na última sexta-feira (19), o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) entrou em contato com Wilker Leão para formalizar convite para que o youtuber faça parte do MBL. Segundo o parlamentar, ele aceitou e disse ser fã do movimento.

O youtuber ficou famoso por ter chamado Bolsonaro de "tchutchuca do centrão" e o xingou de "safado", "covarde" e "vagabundo". Bolsonaro agarrou o youtuber pela camisa e pelo braço e tentou tirar o celular de sua mão.

