Youtuber Victor Moreno, filho de Aquias Santarém, é picado por cobra e está internado

Autor do canal Victor Horta na Varanda, com mais de 2,5 milhões de inscritos, sofreu a picada de surucucu quando preparava terreno para ensinar técnicas agrícolas edit

247 - O youtuber Victor Moreno, do canal Victor Horta na Varanda, está internado no Hospital Tropical em Manaus depois de ser picado por uma cobra peçonhenta surucucu pico de jaca. No momento, está sendo medicado, mas está com muitas dores.

Victor associa o ato de plantar à sua religiosidade e, com isso, já conquistou mais de 2,5 milhões de seguidores. Ele ensina a plantar, germinar, cuidar e cultivar plantas. "Gosto de muitas novidades e de sempre inovar, passando ótimos resultados. Sou um jovem muito apaixonado pela criação de Deus com as plantas e principalmente a natureza. Aqui você aprende técnicas, adubação orgânicas, estaquias e alporquias, além de muitas novidades”, diz ele, na apresentação de seu canal.

A picada aconteceu no sitio do Victor, que fica no interior do Amazonas. No intuito de trazer novidades para o canal, utilizava grande espaço para agricultura quando sofreu o acidente.

Ele sente muitas dores e deve passar uma cirurgia.

Na última eleição, gravou videos a favor do presidente, dirigido a seus seguidores, em que demonstrava a incoerência de Bolsonaro ao se apresentar como defensor de valores evangélicos. Veja um dos vídeos abaixo.

Victor é filho do jornalista, escritor e filósofo Aquias Santarém, criador do canal Critica Brasil. Aquias está com ele no hospital.

Victor Moreno, um dos youtubers mais populares - q ensina a fazer hortas -, foi picado por uma surucucu e está no Hospital Tropical de Manaus. Na última eleição, gravou vídeo de apoio a Lula e é filho do nosso amigo Aquias Santarém. Seu canal no YouTube é Victor Horta na Varanda. pic.twitter.com/ohlsb5NHWu November 23, 2022

