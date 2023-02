Zanin é o favorito de Lula para assumir vaga no STF, dizem aliados do presidente

Vaga no STF será aberta em maio, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski edit

247 - Interlocutores e aliados próximos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já chegaram ao consenso de que o chefe do Executivo mantém o nome do advogado Cristiano Zanin no topo da lista dos favoritos para ocupar a vaga do Supremo que será aberta em maio, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski.

A coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, ressalta que “Zanin está sob artilharia de aliados do presidente que defendem a escolha de outros nomes para a Corte. O advogado se tornou alvo de críticas após ser contratado pelas Americanas na ação contra o BTG Pactual. As queixas chegaram a Lula”.

Segundo ministros do governo ouvidos pela reportagem, Lula teria avaliado que a contratação não seria “um problema” e que, “como advogado, Zanin precisa trabalhar”.

