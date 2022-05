Zanin explica por que Lula é inocente (vídeo)

Apoie o 247

247 - O perfil de Lula (PT) no Twitter publicou, neste domingo, 22, um vídeo do advogado Cristiano Zanin, que derrotou a Lava Jato, explicando por que o ex-presidente é inocente, ao contrário do que disse o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, durante debate com o humorista Gregório Duvivier na sexta-feira, 20.

“Depois de ser investigado exaustivamente e nada encontrado, só sobraram fake news para atacar Lula”, escreveu o perfil do ex-presidente na legenda do vídeo.

O advogado @Cristianozaninm explica rapidamente nesse vídeo porque Lula é inocente. Depois de ser investigado exaustivamente e nada encontrado, só sobraram fake news para atacar Lula. #EquipeLula pic.twitter.com/N5qbjgIZep May 22, 2022

