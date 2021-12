Zanin: protelar vacinação de crianças é repulsivo é inconstitucional

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, usou o Twitter para afirmar que a protelação da aplicação de vacinas contra a Covid-9 em crianças, como vem sendo feito pelo governo Jair Bolsonaro, é um ato “repulsivo” e "inconstitucional". “Protelar a vacinação das crianças é algo repulsivo e inconstitucional (CF, art. 196)”, escreveu Zanin na rede social.

O artigo 196 da Constituição destaca que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nos últimos dias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do imunizante produzido pela Pfizer em crianças com idades de 5 a 11 anos. Logo após aprovação, Jair Bolsonaro se posicionou contra a vacinação desta faixa etária e ameaçou divulgar o nome dos servidores do corpo técnico da Anvisa.

PUBLICIDADE

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que é preciso cautela quanto ao assunto e abriu uma consulta pública para debater o assunto. Ele também disse que, caso a vacinação seja aprovada pela pasta, as crianças somente poderão ser imunizadas mediante prescrição médica.

Confira a postagem de Cristiano Zanin sobre o assunto.

PUBLICIDADE

Protelar a vacinação das crianças é algo repulsivo e inconstitucional (CF, art. 196). — Cristiano Zanin Martins (@czmartins) December 24, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE