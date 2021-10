Zarattini diz que banqueiro André Esteves "sonha com a vitória de Bolsonaro"

"André Esteves, BTG Pactual, revela sua arrogância em palestra para boys da Faria Lima. Vive em outro mundo e sonha com a vitória de Bolsonaro de boca fechada", disse o deputado Carlos Zarattini edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) classificou como arrogante o conteúdo do áudio revelado com exclusividade pelo 247, que mostra o dono do BTG Pactual, André Esteves, falando o que pensa sobre a conjuntura política e revelando a sua influência junto ao governo e o Congresso Nacional.

"André Esteves, BTG Pactual, revela sua arrogância em palestra para boys da Faria Lima. Vive em outro mundo e sonha com a vitória de Bolsonaro de boca fechada. Querem continuar ganhando muita$$$$$$$$!!!", escreveu o deputado em sua página no Twitter.

Ele se refere ao trecho em que André Esteves fala o que pensa sobre as eleições presidenciais de 2022. O banqueiro disse que Jair Bolsonaro é favorito desde que fique calado. Lula, na sua visão, terá chances caso se movimente em direção ao centro e se aproxime de um nome como Henrique Meirelles, mas revela sua preferência pelo PSDB. Confira toda a fala de André Esteves:

PUBLICIDADE

Andre Esteves, BTG Pactual, revela sua arrogância em palestra para boys da Faria Lima. Vive em outro mundo e sonha com a vitória de Bolsonaro de boca fechada. Querem continuar ganhando muita$$$$$$$$!!! — Carlos Zarattini (@CarlosZarattini) October 24, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE