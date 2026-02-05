Zé de Abreu confirma candidatura a deputado federal pelo PT no Rio

247 - O ator José de Abreu, de 80 anos, decidiu transformar em candidatura um projeto político acalentado desde a juventude e disputará uma vaga de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro. O convite partiu de Washington Quaquá, vice-presidente nacional da legenda e prefeito de Maricá, e foi aceito após uma rodada de consultas a dirigentes históricos do partido. As informações foram publicadas pelo Agenda do Poder.

A ideia de ingressar na política institucional remonta a 1968, quando Abreu, então estudante de Direito da PUC, participou de protestos contra a ditadura militar nas ruas de São Paulo. Ao longo das décadas, o plano foi sendo deixado de lado em favor da carreira artística, que o levou ao protagonismo em dezenas de novelas, ao teatro e a produções para o streaming. Agora, segundo aliados, o ator decidiu “materializar” o antigo sonho.

Antes de dar a resposta definitiva a Quaquá, Abreu procurou lideranças petistas e conversou especialmente com o ex-ministro José Dirceu, descrito por interlocutores como um conselheiro político e amigo dos tempos de prisão durante o regime militar. Concluída a etapa de consultas, o ator confirmou que entrará na disputa eleitoral.

Entusiasmado, Quaquá afirmou que a presença do artista pode elevar o nível do debate público. “Zé é um grande nome da arte e da cultura nacional. Na Câmara, qualificará o debate e dará uma enorme contribuição ao Brasil”, resumiu o dirigente, ao comentar a decisão.

O plano traçado pela direção do partido prevê que José de Abreu não seja apenas mais um nome na chapa. Por sugestão de Quaquá, ele será o âncora do programa eleitoral do PT no estado, ocupando de forma quase permanente os espaços da sigla na televisão e no rádio durante a campanha.