Zé de Abreu: Lula mostrará na Europa quem seria presidente do Brasil se não fossem Moro e sua quadrilha

247 - O ator José de Abreu, que recentemente anunciou que pretende se candidatar a vaga de deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro em 2022, usou o Twitter para afirmar que a viagem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará à Europa servirá para que países como Alemanha, França, Bélgica e Espanha tenham “a oportunidade de usufruir da presença do mais importante líder mundial”. A postagem foi feita na esteira da repercussão mundial do isolamento de Jair Bolsonaro na reunião de cúpula do G20.

“Daqui uns dias o estadista brasileiro @lulaoficial estará na Europa mostrando ao mundo quem seria o verdadeiro presidente do Brasil, não fosse Moro e quadrilha. Alemanha, França, Bélgica e Espanha terão a oportunidade de usufruir da presença do mais importante líder mundial”, postou José de Abreu.

Veja a postagem de José de Abreu sobre o assunto.

