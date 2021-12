Zé de Abreu sobre chapa Lula-Alckmin: “engulo sem problemas”

Apoie o 247

Revista Fórum - O ator José de Abreu, que é filiado ao PT, usou suas redes sociais, nesta terça-feira (21), para afirmar que apoia uma possível aliança entre Lula (PT) e Geraldo Alckmin (sem partido) nas eleições de 2022.

Apesar de ainda não haver uma definição sobre quem será o candidato a vice de Lula na disputa pela presidência, tanto Alckmin como o próprio ex-presidente têm se mostrado simpáticos à ideia, apesar de existir uma parcela do PT que resiste a essa possível aliança. Ambos estiveram juntos em um jantar organizado pelo Grupo Prerrogativas no último domingo (19), em São Paulo.

José de Abreu, no entanto, faz parte da ala petista que apoia a ideia. O ator, que atualmente está na novela “Um Lugar ao Sol”, da Globo, era um crítico contumaz de Alckmin no passado. Ele afirma, contudo, que “engole” a chapa entre Lula e o ex-governador se isso ajudar a eleger Fernando Haddad (PT) como governador de São Paulo e o próprio ex-presidente a governar, caso vença as eleições.

