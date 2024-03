Zé Ramalho usa luz verde e amarela para cantar “Admirável Gado Novo”

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A iluminação de palco nos shows de Zé Ramalho vem usando luzes verdes e amarelas quando o cantor começa a entoar o clássico “Admirável gado novo”.

“A escolha pelas luzes ao cantar a música em que todos entoam êh, oô, vida de gado vem sendo interpretada como uma alusão ao sequestro das cores da bandeira brasileira pelo bolsonarismo”, indica o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no Metrópoles.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: