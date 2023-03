Zé Trovão fala que mulheres são um “bem precioso na vida de um homem” e incomoda deputadas

Apoie o 247

247 - Uma fala do deputado e extremista Zé Trovão (PL-SC) durante sessão do plenário da Câmara desta quinta-feira (2) causou incômodo em deputadas federais.

O parlamentar bolsonarista disse que as mulheres são o “bem mais precioso na vida de um homem”.

“Eu vim aqui falar a favor, porque com certeza nós temos que beneficiar e muito as mulheres, porque elas são guerreiras. As mulheres são o bem mais precioso na vida de um homem”, afirmou o parlamentar

Em conversas com a coluna do jornalista Igor Gadelha, no portal Metrópoles, deputadas apontaram incômodo ao ouvir Zé Trovão dizer que a mulher é um “bem precioso”, como se fossem propriedade do sexo masculino.

