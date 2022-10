Zezé Motta: como seria tratado um homem negro resistindo à prisão e atirando em policiais?

Apoie o 247

ICL

247 - A atriz e cantora Zezé Motta usou o ataque do ex-deputado bolsonarista e ex-presidente do PTB Roberto Jefferson contra uma equipe de Polícia Federal (PF) para questionar o racismo no Brasil. “Pensem aqui comigo... Um homem negro, resistindo à prisão, atirando em policiais... Como mesmo ele seria tratado? Acho que nem vivo estaria mais”, postou a atriz em sua conta no Twitter.

O ataque de Jefferson contra uma equipe da PF aconteceu na tarde do domingo (23). Os agentes foram recebidos com tiros de fuzil e granadas arremessadas pelo bolsonarista ao cumprirem um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A agressão violenta resultou em dois policiais feridos. O ex-deputado federal Roberto Jefferson se entregou aos agentes da Polícia Federal no início da noite do domingo.

Pensem aqui comigo... Um homem negro, resistindo à prisão, atirando em policiais... Como mesmo ele seria tratado? Acho que nem vivo estaria mais. — Zezé Motta (@zezemotta) October 24, 2022

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.