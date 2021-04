Zuenir Ventura: sem lockdown, abril poderá ser pior que março em relação às mortes por Covid

247 - O jornalista e escritor Zuenir Ventura ressalta que o mês abril poderá ainda ser mais trágico que março no tocante as mortes provocadas pela Covid-19. "O Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, da Universidade de Washington, registrou entre nós 66 mil óbitos ligados à Covid-19 em março e, em abril, calcula que serão 100 mil", escreveu em O Globo. Segundo ele, uma frase do cientista Miguel Nicolelis resume ‘a responsabilidade pela situação atual da pandemia no Brasil: “Se o país fosse uma empresa, os executivos seriam demitidos”’.

“Nicolelis demonstra preocupação com o agravamento do colapso funerário, se não forem estabelecidas restrições de trânsito não essencial em aeroportos e estradas, o que poderia fazer parte de um lockdown nacional”, destaca. O escritor observa, ainda, que ‘ao mesmo tempo que Nicolelis fazia essas advertências, o ministro da Saúde dizia que “a ordem é evitar lockdown” e para “deixar as medidas extremas para outro caso”.

“Queiroga sabe do que o capitão gosta e do que não gosta — e ai de quem, no governo, ousa contrariá-lo. Pode preparar a frigideira”, completa. Ainda segundo ele, “Bolsonaro continua resistindo à vacina. Diz que será o último. Quando não tiver mais quem se vacinar, aí, sim, ele vai”. “Visivelmente, está com medo. Quero tranquilizá-lo: tomei duas doses e, pelo menos até agora, não desenvolvi nenhum traço de jacaré”, ironiza.

