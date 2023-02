21 termos em latim utilizados no direito

Apoie o 247

247, com chat GPT - O Latim é uma língua que teve grande influência na formação da língua portuguesa e na cultura ocidental. No direito, o Latim ainda é utilizado em uma série de termos e expressões que são frequentemente encontrados em documentos jurídicos e decisões judiciais. Conhecer esses termos em Latim é fundamental para aqueles que trabalham no direito ou estudam direito, pois eles são amplamente utilizados no dia a dia dos tribunais.

A seguir, apresentamos 21 termos latinos comumente usados no direito:

Actus Reus" - significa "ato ilícito". Refere-se a uma ação ou omissão ilegal ou criminosa. "Mens Rea" - significa "mente criminosa". Refere-se ao conhecimento e intenção de cometer um crime. "Habeas Corpus" - significa "que tenhas o teu corpo". É um processo judicial para proteger a liberdade individual contra detenções ilegais. "Stare Decisis" - significa "para permanecer pelas decisões". É a premissa segundo a qual as decisões judiciais precedentes devem ser seguidas em casos semelhantes. "Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat" - significa "a prova recai sobre aquele que alega, não sobre aquele que nega". Refere-se ao princípio de que é responsabilidade da parte acusadora provar suas alegações. "Res Ipsa Loquitur" - significa "a coisa fala por si". É um princípio legal que permite inferir a responsabilidade do réu sem a necessidade de prova direta. "Ex Post Facto" - significa "após os fatos". Refere-se a uma lei ou regulamento que é retroativo e prejudica uma pessoa por uma ação que era legal no momento em que foi cometida. "In Loco Parentis" - significa "no lugar dos pais". Refere-se a alguém que age como um pai ou mãe em relação a uma criança ou adolescente. "Bona Fide" - significa "de boa fé". Refere-se a uma ação ou conduta genuína e sincera, sem má intenção ou fraude. "Ultra Vires" - significa "além das suas poderes". Refere-se a uma ação ou decisão que é fora dos limites das autoridades ou poderes de uma pessoa ou entidade. "Crimen falsi" - significa "crime de fraude". Refere-se a crimes que envolvam falsificação ou fraude, como falsificação de documentos ou fraude financeira. "Causa Mortis" - significa "causa da morte". Refere-se a uma circunstância inesperada que leva à morte, como um acidente ou doença súbita. "Sui Juris" - significa "sob sua própria jurisdição". Refere-se a alguém que tem pleno controle sobre sua vida e propriedade, sem a interferência de terceiros. "Ceteris Paribus" - significa "tudo mais sendo igual". Refere-se a uma premissa segundo a qual, tudo mais sendo igual, uma determinada conclusão é válida. "Void ab initio" - significa "nulo desde o início". Refere-se a uma situação em que algo é considerado inválido ou ilegal desde o início, sem a necessidade de uma decisão judicial. "Corpus Delicti" - significa "corpo do delito". Refere-se ao objeto material ou corpo de um delito ou crime, como uma arma ou objeto furtado. "Caveat Emptor" - significa "compre com cuidado". Refere-se ao princípio segundo o qual o comprador é responsável por verificar a qualidade e condição de um item antes de comprá-lo. "De Facto" - significa "fatualmente". Refere-se a algo que existe de fato, mesmo que não tenha sido legalmente reconhecido ou autorizado. "Quo Warranto" - significa "por que autorização". É um processo judicial que questiona a autoridade ou qualificação de uma pessoa para exercer uma função ou cargo. "Ex Parte" - significa "de uma parte". Refere-se a uma decisão judicial tomada apenas com base na informação apresentada por uma das partes envolvidas no processo, sem a participação ou conhecimento da outra parte. Isso significa que a decisão é tomada com base em informações incompletas e pode ser revista se a outra parte for notificada e tiver a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos. "Data Venia" - significa "com permissão". É uma expressão latina comumente utilizada como uma forma de pedir desculpas ou permissão para expressar uma opinião ou fazer uma afirmação. É comumente usado em debates ou discussões para mostrar respeito pelos outros participantes e pedir permissão para continuar a falar. A expressão "Data Venia" também pode ser usada para pedir desculpas por uma interrupção indevida ou para pedir permissão para continuar uma conversa ou argumento.

Esses termos latinos são apenas uma pequena amostra dos termos e expressões utilizados no direito que têm raízes no Latim. Conhecer esses termos é importante para entender e participar de debates jurídicos e decisões judiciais de forma mais efetiva.

