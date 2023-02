Como calcular a Fórmula de Bhaskara passo a passo

Apoie o 247

A fórmula de Bhaskara é uma fórmula matemática utilizada para resolver equações do segundo grau. Ela foi desenvolvida pelo matemático indiano Srinivasa Bhaskara no século XII. A fórmula de Bhaskara permite que você encontre as raízes de uma equação do segundo grau, ou seja, os valores que tornam a equação igual a zero.

A fórmula de Bhaskara é dada por:

x = (-b ± √(b² - 4ac)) / 2a

onde: a, b, e c são os coeficientes da equação do segundo grau ax² + bx + c = 0 ± é o sinal de adição ou subtração √ é a raiz quadrada

Para calcular a fórmula de Bhaskara, basta seguir os seguintes passos:

Escreva a equação do segundo grau na forma padrão ax² + bx + c = 0 Substitua os valores de a, b e c na fórmula de Bhaskara Resolva o termo dentro da raiz quadrada (b² - 4ac) Adicione ou subtraia o resultado da raiz quadrada do termo b Divida o resultado pelo dobro de a Você encontrará as raízes da equação, ou seja, os valores de x que tornam a equação igual a zero.

Lembre-se que a fórmula de Bhaskara só é válida para equações do segundo grau, ou seja, equações que possuem x elevado ao segundo grau como seu termo mais alto. Além disso, a fórmula só é válida quando o termo dentro da raiz quadrada (b² - 4ac) é positivo ou zero. Caso contrário, a fórmula não terá solução real.

Com estes passos, você pode calcular a fórmula de Bhaskara de forma detalhada e entender a teoria por trás da fórmula. Agora você está pronto para resolver equações do segundo grau com facilidade.

