Comunidades do WhatsApp: Tudo o que você precisa saber

247, com chat GPT - As Comunidades do WhatsApp foram lançadas oficialmente no dia 26 de janeiro e estão disponíveis para Android e iPhone (iOS). O objetivo do recurso é reunir subgrupos com temáticas similares em um canal único, permitindo ao administrador enviar avisos para todas as pessoas de uma só vez. Com a função, é possível unir até 50 grupos com um limite de até 5 mil pessoas.

Os administradores das comunidades podem inserir e remover membros e grupos, criar novos e apagar mensagens abusivas. Os membros também têm a opção de sair da comunidade, denunciar abusos e bloquear contatos. O recurso se aproxima dos canais do Telegram, mas com a diferença de ter diversos subcanais em vez de um único canal.

No entanto, ao contrário do Telegram, não é possível procurar ou descobrir novas comunidades. De acordo com o WhatsApp, o recurso é destinado a facilitar a troca de informações entre grupos já conhecidos e, portanto, os membros só podem entrar nas Comunidades caso sejam convidados.

Qualquer pessoa pode criar uma Comunidade no WhatsApp. Para isso, basta abrir a tela inicial do aplicativo, seguir até o ícone de "Comunidades" (representado por três bonecos) e tocar em "Criar comunidade". Em seguida, inserir o nome e a descrição da comunidade, selecionar os membros e enviar o convite.

Ao usar as Comunidades, é importante ter cuidado com as informações compartilhadas e ficar atento às regras estabelecidas pelo administrador. Além disso, as mensagens enviadas em uma comunidade só podem ser apagadas pelo administrador ou pela própria comunidade, e não por indivíduos.

Em resumo, as Comunidades do WhatsApp são uma ótima opção para reunir grupos com temáticas similares, aumentar a comunicação entre pessoas próximas e facilitar a troca de informações. Então, se você está procurando uma forma mais eficiente de gerenciar seus grupos no WhatsApp, vale a pena experimentar essa nova função.

